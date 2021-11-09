В Хабаровском крае съехал в кювет и перевернулся автобус с 25 пассажирами

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9 ноября 2021, 07:14 Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

место ДТП, сайт ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На трассе Амурск – Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 9 ноября, в краевом главке МЧС.

Установлено, что в 11.25 по местному времени (4.25 по Москве) на пятом километре автодороги Амурск – Комсомольск-на-Амуре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который следовал по маршруту "село Вознесеновское – город Амурск". Предполагается, что водитель транспортного средства не справился с управлением, вследствие чего автобус съехал в кювет, где опрокинулся.

Известно, что пассажиры самостоятельно выбрались из салона и попутным транспортом покинули место аварии. Впоследствии за помощью к медикам обратились шесть человек, в частности, один ребенок. После осмотра одну женщину поместили в ЦРБ города Амурска.

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