В Хабаровском крае съехал в кювет и перевернулся автобус с 25 пассажирами

На трассе Амурск – Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 9 ноября, в краевом главке МЧС.
Установлено, что в 11.25 по местному времени (4.25 по Москве) на пятом километре автодороги Амурск – Комсомольск-на-Амуре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который следовал по маршруту "село Вознесеновское – город Амурск". Предполагается, что водитель транспортного средства не справился с управлением, вследствие чего автобус съехал в кювет, где опрокинулся.
Известно, что пассажиры самостоятельно выбрались из салона и попутным транспортом покинули место аварии. Впоследствии за помощью к медикам обратились шесть человек, в частности, один ребенок. После осмотра одну женщину поместили в ЦРБ города Амурска.
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