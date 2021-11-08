В Подмосковье подросток на автомобиле сбил ребенка на пешеходном переходе

В понедельник, 8 ноября, в Ленинском городском округе 16-летний подросток за рулем иномарки сбил малолетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Утром 8 ноября 16-летний юноша, двигаясь по Новому шоссе в пос. Дрожжино на автомобиле Volkswagen Touareg, не справился с управлением и совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу»,- пояснили в ведомстве.
Ребенка увезли в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой выяснят обстоятельства передачи управления машиной подростку.
Ранее сообщалось, что 7 ноября, на северо-востоке Москвы водитель такси не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части. В результате аварии пострадали три человека.
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