В Москве при ДТП с такси пострадали три человека, среди них ребёнок в тяжёлом состоянии

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7 ноября 2021, 09:51

такси, фото: pixels.com

В воскресенье, 7 ноября, на северо-востоке Москвы водитель такси не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребёнок.

«В результате ДТП пострадали три человека. Водитель такси и два его пассажира - женщина и мальчик 2014 года рождения, которых госпитализировали с различными травмами»,- пояснили в ГИБДД.

По предварительным данным, ребенок находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Отмечается, что таксист направлялся в сторону центра на развязке МКАД и Ярославского шоссе.

Ранее сообщалось, что сбившим на электросамокате пенсионерку на Манежной площади оказался 13-летний подросток. 77-летнюю женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибами, ссадинами и переломом плеча.

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