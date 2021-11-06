Прокуратура: сбившим на электросамокате 77-летнюю пенсионерку на Манежной площади оказался 13-летний подросток

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6 ноября 2021, 19:44 Источник: АГН "Москва"

самокат, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Прокуратора Москвы установила личность сбившего на электросамокате пенсионерку на Манежной площади. Инцидент произошел возле памятника Жукову в пятницу, 5 ноября.

«Установлена личность лица, управлявшего личным электросамокатом в момент наезда на 77-летнюю женщину в центре Москвы. Им оказался 13-летний житель столицы. Пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь»,- пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что москвич на высокой скорости сбил пожилую женщину на Манежной площади, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибами, ссадинами и переломом плеча. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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