В центре Москвы электросамокатчик сбил пожилую женщину и сбежал с места происшествия

В центре Москвы электросамокатчик сбил 77-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту наезда.
«По требованию прокуратуры органами дознания внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ по факту причинения телесных повреждений женщине в центре Москвы»,- говорится в телеграм-канале московской прокуратуры.
Инцидент произошел на Манежной площади возле памятника маршалу Жукову. Самокатчик двигался на большой скорости. Сбив женщину, он скрылся с места происшествия. Рядом оказались сотрудники Росгвардии, они оказали первую помощь и вызвали «скорую». У пострадавшей сотрясение мозга и перелом плеча.
В октябре МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Максимальная скорость, по мнению ведомств, не должна превышать 25 км/ч.
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