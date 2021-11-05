В центре Москвы электросамокатчик сбил пожилую женщину и сбежал с места происшествия

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5 ноября 2021, 20:51 Источник: РИА Новости

Электросамокаты, Konstantin Kokoshkin /globallook.com

В центре Москвы электросамокатчик сбил 77-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту наезда.

«По требованию прокуратуры органами дознания внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ по факту причинения телесных повреждений женщине в центре Москвы»,- говорится в телеграм-канале московской прокуратуры.

Инцидент произошел на Манежной площади возле памятника маршалу Жукову. Самокатчик двигался на большой скорости. Сбив женщину, он скрылся с места происшествия. Рядом оказались сотрудники Росгвардии, они оказали первую помощь и вызвали «скорую». У пострадавшей сотрясение мозга и перелом плеча.

В октябре МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Максимальная скорость, по мнению ведомств, не должна превышать 25 км/ч.

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