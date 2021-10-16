МВД и Минтранс перечислили ПДД для электросамокатов, гироскутеров и моноколес

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16 октября 2021, 12:32 Источник: РИА Новости

самокат, фото: pixels.com

МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Максимальная скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч.

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами, 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам»,- говорится в документе.

К СИМ относятся роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и пр. Исключение: велосипеды и кресло-коляска.

Отмечается, что дети младше семи лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых. При этом подросткам старше 14 лет разрешается ездить на таких средствах по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 км/ч.

Также авторы документа предлагают запретить СИМ обгон или объезд транспортных средств с левой стороны.

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