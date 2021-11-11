Директор Александра Серова сообщил, что артиста выпишут из больницы на следующей неделе

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11 ноября 2021, 17:37 Источник: teleprogramma.pro

Александр Серов, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Александр Федорков, директор Народного артиста РФ Александра Серова, рассказал о состоянии здоровья заболевшего новой коронавирусной инфекцией певца. Композитора госпитализировали в больницу в начале октября.

«Он чувствует себя хорошо. Не за горами выписка. Думаю, что на следующей неделе он уже будет дома. Прогнозы положительные. Состояние его здоровья хорошее»,- поделился представитель музыкального продюсера в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Федорков добавил, что ближайший концерт у Александра Серова запланирован на декабрь.

Напомним, что 21 октября российского исполнителя перевели из реанимации, где он провел 10 дней, в обычную палату. У него было 75% поражение легких. Дочь композитора уточнила, что ее отца не подключали к аппарату ИВЛ. Также она не знает, где артист мог заразиться, поскольку в их семье никто не сталкивался с этой заразой.

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