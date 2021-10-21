Дочь певца Александра Серова рассказала, что отца перевели из реанимации в обычную палату

Дочь певца Александра Серова Мишель рассказала, что состояние ее отца улучшается, артиста перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, провел в реанимации десять дней.
О том, что Серов серьезно заболел ковидом, первым сообщил музыкант, композитор Игорь Крутой. Крутой призвал молиться за своего друга Серова.
Единственная наследственница певца Мишель Серова недавно стала мамой, у артиста появился внук. А скоро у Мишель появится второй ребенок. Она беременна.
Дочь музыканта рассказала, что у них в семье было все хорошо, никто не болел. Никто не знает, где заразился отец. По словам Мишель, отец находился на лечении в реанимации, но к ИВЛ его не подключали. Дышал Серов с помощью кислородной маски.
Мишель Серова приняла участие в программе "Пусть говорят" и заверила, что отцу становится лучше и лучше, он уверенно идет на поправку.
Она отметила, что Крутой уговаривал папу сделать прививку, но он почему-то не вакцинировался. Как у Серов, в 52-й больнице Москвы лечится Валерий Леонтьев.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости