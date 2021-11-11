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ГИБДД: пять ДТП произошло в течение часа на Дмитровском шоссе

, 11:27

ГИБДД: пять ДТП произошло в течение часа на Дмитровском шоссе
фото: pixabay.com

В Москве в ночь на четверг пять ДТП с участием 10 автомобилей произошло в течение часа на Дмитровском шоссе. В столичном управлении ГИБДД уточнили, что в период с трех до четырех часов 11 ноября на Дмитровском шоссе в районе дома № 122 по направлению в область произошло пять различных автомобильных аварий.

Всего в результате ДТП повреждены 10 единиц транспорта, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно осуществляют контроль за состоянием проезжих частей Москвы.
В ГИБДД призвали водителей следить за дистанцией, выбирать скорость с учетом погодных условий и заменить покрышки автомобиля на зимние.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о неустойчивой погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

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