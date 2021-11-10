Тишковец предупредил москвичей о ледяном дожде и снеге предстоящей ночью

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 20:58 Источник: РИА Новости

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о ледяном дожде и снеге в предстоящую ночь. По его словам, осадки могут затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, Подмосковья и Смоленской области.

«В предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров»,- пояснил синоптик.

Тишковец отметил, что атмосфера «перевернется с ног на голову». Метеоролог добавил, что у земли воздух успеет остыть до 0 - минус 2, а на высоте, в слое от одного до двух километров, сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до плюс 1-3. Он уточнил, что в таком случае осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда.

«Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и в 0:00 зацепит восток Смоленщины (Гагаринский район), в 2.00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в 3-4 часа ночи может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, где вместе с переохлажденными осадками будет выпадать ледяная крупа»,- продолжил эксперт.

Он не исключает возникновение гололеда на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах в ночное время. Тишковец утверждает, что к утру гололед растает.

Ранее Тишковец поделился прогнозом на грядущую зиму в России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости