Синоптик Тишковец заявил, что грядущая зима в России будет снежной и не слишком холодной

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в рамках беседы с журналистами утром в среду, 10 ноября, рассказал, какую погоду можно ждать грядущей зимой на территории России.
Евгений Тишковец отметил, что к настоящему моменту специалисты скорректировали прогнозы на зиму в сторону более теплого сценария. Предполагается, что погода в стране будет мягкая, напоминающая "еврозиму".
В рамках беседы с Радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" уточнил, что в декабре, январе и феврале, вероятно, температура воздуха будет примерно на два градуса выше нормы. Кроме того, предполагается, что предстоящей зимой в РФ будет достаточно много снега.
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