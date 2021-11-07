Евгений Тишковец: на следующей неделе Центральную Россию ждет начало метеорологической зимы и первый «день жестянщика»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2021, 15:26 Источник: Instagram

Фото: pixabay.com

Центральный регион России и столицу на следующей неделе ожидает начало метеорологической зимы, гололед и первый «день жестянщика». Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую неделю погода в Центральной России, в частности, в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье, - написал метеоролог в своем Instagram. - Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда – автомобилистов ждет настоящий ледяной «панцирь» и день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться».

Вторник, по словам синоптика, станет испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов. Но настоящая метеорологическая зима наступит, по прогнозу Тишковца, к середине месяца.

Ранее о резком повышении давления в Московском регионе со среды сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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