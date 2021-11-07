Аргументы Недели Общество 13+

Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления

, 13:48 Источник: ТАСС

Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления
лес, фото: pixels.com

Научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд рассказал о резком повышении атмосферного давления в Московского регионе на следующей наделе.

«В среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19-22 мм рт. ст. Это очень много»,- пояснил эксперт.

Вильфанд уточнил, что в среду атмосферное давление в столице составит 760 миллиметров ртутного столба, в четверг - 757 мм рт. ст., а в пятницу – 755 мм рт. ст., притом что нормой является - 748 мм рт. ст.

Метеоролог добавил, что сейчас в Москве наблюдается атмосферное давление будет ниже нормы. Согласно прогнозу, в понедельник оно зафиксируется на отметке 737–740.

Ранее  Вильфанд сообщил, что во вторник в Москве ожидается похолодание а также мокрый снег и дождь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью