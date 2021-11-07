Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления

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7 ноября 2021, 13:48 Источник: ТАСС

лес, фото: pixels.com

Научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд рассказал о резком повышении атмосферного давления в Московского регионе на следующей наделе.

«В среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19-22 мм рт. ст. Это очень много»,- пояснил эксперт.

Вильфанд уточнил, что в среду атмосферное давление в столице составит 760 миллиметров ртутного столба, в четверг - 757 мм рт. ст., а в пятницу – 755 мм рт. ст., притом что нормой является - 748 мм рт. ст.

Метеоролог добавил, что сейчас в Москве наблюдается атмосферное давление будет ниже нормы. Согласно прогнозу, в понедельник оно зафиксируется на отметке 737–740.

Ранее Вильфанд сообщил, что во вторник в Москве ожидается похолодание а также мокрый снег и дождь.

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