Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 9 ноября

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4 ноября 2021, 11:27 Источник: ТАСС

рябина, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во вторник в Москве ожидается похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег и дождь.

«9 ноября температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов. Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет еще понижаться на один-два градуса»,- пояснил эксперт.

Согласно прогнозу, во вторник в Москве пройдет небольшой мокрый снег, снег или дождь. Вильфанд не исключает всех фаз.

Метеоролог добавил, что перед похолоданием москвичей ждут «очень теплые» четверг и пятница. По его словам, температура достигнет 12-13 градусов, в субботу прогнозируется от +7 до +9 градусов, в воскресенье – от +3 до +8.

Ранее Вильфанд рассказал , что температура этой зимой на европейской территории России будет около нормы или выше нее.

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