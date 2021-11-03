Синоптик Вильфанд сообщил, что зимой температура на европейской территории РФ будет около нормы или выше

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3 ноября 2021, 17:03 Источник: Москва 24

зима в Москве, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с журналистами в среду, 3 ноября, сообщил, что температура этой зимой на европейской территории России будет около нормы или выше нее.



По словам Романа Вильфанда, режим погоды грядущей зимой на территории Российской Федерации будет неоднородный. Метеоролог уточнил, что ожидается повторяемость оттепели, а также частые периоды суровых ночей с температурой до минус 25 градусов.

Вильфанд напомнил, что в Москве средняя температура в зимнее время составляет минус шесть градусов. В настоящий момент, по словам специалиста, нельзя сказать, будет ли зима снежной.

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