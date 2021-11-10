Наибольшее число попавших в больницы с COVID-19 после прививки оказалось в Подмосковье

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10 ноября 2021, 20:03 Источник: РБК

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Представителей органов власти и здравоохранения рассказали, какое количество привитых против новой коронавирусной инфекции попало в больницы в разных регионах России.

Лидерами по числу заражённых после вакцинации стали жители Подмосковья. Сейчас в областных инфекционных стационарах находятся 10 335 человек, из них 82% не были вакцинированы против коронавируса, 18% - имели прививку.

Далее идет Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), там из общего числа госпитализированных с COVID-19 привитых было 12%; по 10% - в Новгородской и Вологодской областях; от 8 до 10% - в Санкт-Петербурге и 5–7% - в Башкирии.

При этом в Кировской области, где из числа госпитализированных выявили 3% привитых, уточнили, что «вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой и среднетяжелой формах течения заболевания».

Отмечается, что не более 5–7% заболевших коронавирусом в больницах среди привитых зафиксировали в Калужской области; не более 1% - в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе.

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