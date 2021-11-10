Как я попал в больницу с коронавирусом, несмотря на вакцинацию

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 ноября 2021, 18:14

Фото: Global Look

Редактор «Аргументы недели – Ростов-на-Дону» Петр Черненко – о том, как у него протекала болезнь коронавирусом.

Сегодня мне объявили, что я выхожу на финиш борьбы с ковидом. Не исключаю, что 15-го буду уже дома.

Я был привит ЭпиВакКороной. 19 октября этой прививке исполнилось полгода. Предполагал ревакцинироваться. Специально подгадал это сделать на ноябрьские праздники. Подумал, если после ревакцинации возникнет побочка, то у меня будет возможность спокойно отлежаться дома. Однако до праздников дотянуть не получилось. 30-го почувствовал симптомы болезни, сделал тест и на следующий день получил известие о том, что у меня ковид.

Первые три дня лечился дома. В больницу ехать не хотелось. Выполнял все рекомендации врача: таблетки, уколы. В какой-то момент показалось, что все идет хорошо и гладко. И что я, как и большинство, смогу справиться с недугом в домашних условиях. Но на четвертый день появилась температура 38. На следующий день она повторилась. И когда то же самое случилось и на третий день, то я по совету друзей принял решение немедленно эвакуироваться в больницу.

И честно скажу, после этого ни разу ни на секунду не пожалел о своей эвакуации.

Тут я увидел, как меня реально начали лечить. На меня обрушивали потоки лекарств, постоянно следили за состоянием организма. Мне все объясняли: что происходит в организме, и что конкретно мне делают, чтобы что-то изменилось.

Через два дня лечения в больнице я стал чувствовать себя лучше, чем когда попал сюда. А еще через два – лучше, чем до начала болезни. Уверен, 20-я ковидная больница Ростова – сегодня одна из лучших в стране. А врачи 20-ки, накопившие за все пандемийные волны большой и уникальный опыт борьбы с ковидом, одни из лучших на юге России. Факт.

Есть, впрочем, и еще один факт. И его подтверждают и все врачи 20-ки, с которыми я пообщался. Исключительно из-за того, что я был вакцинирован, мое лечение было недолгим, а болезнь прошла в легкой форме. То есть в моем случае ковид протек все-таки не в легкой форме. Однако точно не в такой тяжелой форме, в какой мог бы пройти.

Я был сторонником вакцинации почти с самого начала. Но теперь после пребывания в госпитале, где я видел разницу, как переносят болезнь люди, как вакцинированные, так и не вакцинированные, я, желая вам только добра, говорю от души: ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ.

Правда, и после этого не расслабляйтесь сильно. Но уже все-таки живите смело полноценной жизнью.

Про статистику, которую я вижу тут.

1. По моим наблюдениям среди тех, кто сегодня поступает в ростовский ковидный госпиталь, 82 – 85 % это не вакцинированные люди. 13 % - вакцинированные, как я, но не успевшие сделать ревакцинацию. И только 2% - и вакцинированные, и сделавшие ревакцинацию.

2. Среди тех, кого я видел в палатах в тяжелом состоянии, почти все 100 %, ну, может, 97 %, это те, кто в принципе не вакцинировался.

3. Как мне показалось, среди поступающих в госпиталь приблизительно каждый восьмой состоянии, которое мне, не специалисту, со стороны видится, как тяжелое. В состоянии, которое требует помощи аппаратов. Однако тут я точно могу ошибаться, надо изучать вопрос. Госпиталь огромен и, возможно, я вижу только маленькую его часть.

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