Сертификат о вакцинации умершей от COVID-19 доцента омского медуниверситета оказался поддельным

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10 ноября 2021, 19:21

Ольга Широкова, фото: Голос Омска Вконтакте

В Омске от последствий коронавирусной инфекции скончалась кандидат медицинских наук, преподаватель, доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского университета Ольга Широкова. Широковой не стало 29 октября.

Оказалось, что преподаватель медицинского вуза не сделала прививку от ковида. А ее фото было размещено на коллаже преподавателей вуза «Мы привились! А ты?!», поскольку она представила руководству университета сертификат о вакцинации.

Руководство омского медуниверситета сообщило, что доцент ранее представила фальшивый документ.

Об этом сообщил проректор медуниверситета по региональному развитию здравоохранения Николай Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике «Услышано ОмГМУ» во «ВКонтакте» об удалении фото Ольги Широковой из коллажа.

«По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при её наличии). Ранее работник, о котором Вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке, после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется, фото этого работника было удалено и из коллажа», – пояснил проректор.

Журналист из Ростова-на-Дону Петр Черненко поделился, как у него вакцинированного протекала болезнь коронавирусом.

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