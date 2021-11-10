Леонид Ильич Брежнев умер 39 лет назад

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10 ноября 2021, 18:13

Л.И. Брежнев, фото: vk.com/l_brezhne

Ровно 39 лет назад, 10 ноября 1982 года, умер Леонид Ильич Брежнев. Леонид Брежнев 18 лет был генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Брежнев - четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Несмотря на то, что состояние здоровья генсека уже давно вызывало опасения, смерть Брежнева стала для жителей СССР неожиданностью.

В связи с кончиной Брежнева дни с 12 по 15 ноября были объявлены днями государственного траура.

Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома Союзов.

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