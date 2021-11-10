Матвиенко заявила о возможном ужесточении ограничений в ряде регионов

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10 ноября 2021, 16:59 Источник: ТАСС

человек в маске, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о возможном ужесточении ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в некоторых российских регионах.

«Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба»,- пояснила спикер.

Матвиенко отметила, что Владимир Путин ежедневно получает информацию о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По ее словам, на Совете безопасности России обсуждался вопрос о введении на федеральном уровне дополнительных мер для улучшения ситуации.

Парламентарий добавила, что «очень многое зависит от сознательности и ответственности граждан, без которых никакие управленческие решения не будут эффективны». Ссылаясь на мнение специалистов, Матвиенко уточнила, что «нерабочие дни» смогли «разорвать ковидные цепочки и позволили в целом ряде регионов стабилизировать ситуацию, выйти на плато».

«Безусловно, расслабляться рано. Хлопать в ладоши пока нечему. Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, нужно продолжать вакцинацию с тем, чтобы достичь как минимум 80% вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет»,- резюмировала председатель верхней палаты.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в действующем законодательстве уже предусмотрена ответственность для людей, в том числе медработников, которые выступают против вакцинации от коронавируса.

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