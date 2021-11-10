Мурашко напомнил об ответственности для врачей, которые призывают к отказу от вакцинации

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10 ноября 2021, 15:25 Источник: Интерфакс

Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в действующем законодательстве уже предусмотрена ответственность для людей, в том числе медработников, которые выступают против вакцинации от коронавируса.

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто ... сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели»,- высказал чиновник.

Мурашко отметил, что не призывает «к каким-то резким движениям», однако, по его мнению, в этой ситуации «медики должны быть как раз более продвинутыми». Министр уверен, что в условиях пандемии необходимо занимать достаточно «жесткую позицию» в вакцинации населения.

«Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить»,- продолжил глава Минздрава.

В свою очередь, помощник министра Алексей Кузнецов уточнил, что на предложение депутатов внести изменения в законодательство, в том числе в уголовный кодекс, Мурашко однозначно ответил: «нет», «поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами».

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против введения на территории РФ обязательной вакцинации против коронавируса нового типа.

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