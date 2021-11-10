Онищенко выступил против введения обязательной вакцинации от COVID-19 в России

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10 ноября 2021, 14:57 Источник: РИА "Новости"

Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в среду, 10 ноября, выступил против введения на территории страны обязательной вакцинации против коронавируса нового типа.

Ранее сегодня директор центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцинацию от COVID-19 в России необходимо сделать обязательной.

Геннадий Онищенко полагает, что не следует вводить "никаких обязательностей", поскольку это приведет к взрыву в обществе. Врач убежден, что надо работать с населением, убеждать в правильности вакцинации, доказывать эту позицию. Эпидемиолог также считает, что на негосударственных предприятиях работодатели вправе не оплачивать больничный тем сотрудникам, которые добровольно отказались от прививки.

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