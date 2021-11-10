Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

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10 ноября 2021, 15:44 Источник: РИА Новости

вакцина, фото:Saman Abesiriwardana/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о введении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции не обсуждался.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина против коронавируса должна быть включена в национальный календарь прививок. Разработчик препарата «Спутник V» уверен, что пандемия закончится, когда 70-75% населения нашей планеты будут привиты. По его словам, когда человек невакцинирован, он наносит вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим.

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