Гинцбург заявил, что вакцинацию от COVID-19 нужно обязательно включать в национальный календарь прививок

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10 ноября 2021, 10:17 Источник: Российская газета

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи, разработавшего препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V", Александр Гинцбург заявил, что вакцина против коронавируса должна быть включена в национальный календарь прививок.

Микробиолог, академик Александр Гинцбург убежден, что вакцинацию нужно сделать обязательной. Разработчик вакцины против инфекции нового типа считает что пандемия закончится, когда 70-75% населения нашей планеты будут привиты.

Гинцбург в интервью "Российской газете" выразил мнение, что для этого препарат должен быть введен в национальный календарь прививок, а вакцинация должна стать обязательной.

По мнению директора Центра имени Гамалеи, избежать новой пандемии получится, если детей "приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям", чтобы "в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь".

Гинцбург подчеркнул, что если человек невакцинирован, то он наносит вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим.

По словам академика, непривитым так же нехорошо быть, как "ходить с грязными руками", плеваться или что-то подобное.

Гинцбург заявил, что ни лабораторное, ни естественное происхождение коронавируса нового типа подтвердить нельзя.

Препарат против COVID-19 уже существует. Причём давно.

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