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Гинцбург заявил, что происхождение COVID-19 точно установить невозможно

, 08:00 Источник: Российская газета

Гинцбург заявил, что происхождение COVID-19 точно установить невозможно
COVID-19, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в среду, что ни лабораторное, ни естественное происхождение коронавируса нового типа подтвердить нельзя.

Александр Гинцбург в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что невозможно отличить вирус, возникший естественным путем, или созданный в результате разработки специальных селекций в лабораторных условиях.

Директор центра Гамалеи заметил, что единственной возможностью определить происхождение COVID-19, если он действительно был создан искусственным путем, является чистосердечное признание того, кто при этом процессе присутствовал.

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