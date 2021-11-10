Санкции спасли российское производство с сельским хозяйством от запланированного уничтожения

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 12:28

Западу выгоднее давать России деньги на то, чтобы закупать всё у него же и уничтожить российского производителя. А потом - резко оборвать эту помощь. И государство уже не только о бедных, о себе не сможет позаботиться.



Социальное государство уходит в прошлое и миру грозят жёсткие бесчеловечные законы: нет денег - умирай? Чтобы понять это, нужно обратиться к истокам.



Окончательное оформление социального государства в странах Запада произошло после Второй мировой войны. Она стала главным мотором социального прогресса: во-первых, принесла опыт беспрецедентного государственного вмешательства и, во-вторых, привела к значительному расширению социальных услуг. А главное, война существенно изменила исповедуемые обществом ценности: если должны разделяться опасности, то должны разделяться и ресурсы – из этой логики возникло требование более открытого и справедливого общества.



В 1974 году во время арабо-израильских войн Запад занял сторону Израиля, и арабы отплатили тем, что подняли цены на нефть. Образовались дефициты бюджетов, и разные страны Запада отреагировали на это по-разному. США и Великобритания сократили расходы на соцобеспечение. Притом что как раз в Великобритании и США эти расходы были гораздо меньше, нежели в других социальных государствах.



Франция, ФРГ, Италия, Канада сохранили высокие соцрасходы. Итог был таким: у Великобритании и США дела шли не успешнее, чем у этих стран. Не обнаружено никакой негативной связи между эффективностью экономики и тратами на «социалку»: мировой опыт показывает, что при высоких соцрасходах возможны как менее, так и более эффективные экономики.



В конце 1980-х возник так называемый «второй кризис социального государства». Этот новый вызов рождён его же успехами – речь о старении населения. Процент пенсионеров растёт, а вместе с ним и нагрузка на трудоспособных граждан. Проблема усугубляется новыми моделями семейной жизни. Традиционно уход за детьми, стариками, больными и инвалидами осуществлялся силами семьи. Однако продолжающиеся изменения (рост числа неполных семей и одиноких людей) говорят о том, что помощь со стороны семьи уходит в прошлое и забота об этих людях будет всё больше перекладываться на государство.



Есть ещё один вызов для социального государства - глобализация. Причём если ранее она затрагивала в развитых странах лишь рабочих, терявших занятость из-за переноса в менее развитые страны трудоёмких производств, то с конца 1990-х годов в аналогичном положении всё чаще оказываются и «белые воротнички» – специалисты, занятые интеллектуальным трудом.



Россия пострадала от глобализации иначе. Разгромлен производственный потенциал и захвачен внутренний рынок. Наши предприятия порой приватизировались нашими же стратегическими конкурентами, которые не собирались их развивать, – лишь бы мы не развивали. А вспомните, как охотно Всемирный банк давал России деньги на закрытие угольных шахт!



Присоединение России к ВТО, состоявшееся в 2012 году, не обернулось катастрофой для нашего национального сельхозпроизводителя лишь по счастливой случайности. Случились антироссийские санкции, а в ответ на них последовали наши контрмеры – продуктовое эмбарго. Оно-то и спасло нашего сельского производителя: в противном случае мы бы уже не могли купить местную свинину. Разумеется, счастливый случай никак не оправдывает тех, кто принимал решение о вступлении России в ВТО. Абсолютно безответственное решение. В Думе за вступление в ВТО проголосовала только «Единая Россия». Все остальные фракции, боясь реакции своего избирателя, на это не пошли.



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