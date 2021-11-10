В России зарегистрирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки – 1 239
10 ноября 2021, 12:00
В России зарегистрировали максимальное с начала пандемии количество смертей среди пациентов с COVID-19 за сутки - 1 239. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно последней информации оперативного штаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 98 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 82, в Московской области – 55. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 250 454 человека.
Ранее сегодня сообщалось, что в России за сутки зарегистрировали 38 058 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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