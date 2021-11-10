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В России выявили минимальное с 27 октября количество случаев заражения COVID-19 за сутки – 38 058

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В России выявили минимальное с 27 октября количество случаев заражения COVID-19 за сутки – 38 058
тесты на COVID-19, Jens Kalaene/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 38 058 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, речь идет о минимальном показателе с 27 октября.

В оперштабе уточнили, что новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Известно, что у 3 207 (8,4%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 8 911 713 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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