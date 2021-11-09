Дальневосточники обеспокоены информацией о продаже РФП групп японской компании

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9 ноября 2021, 19:02

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Заходя работать в Хабаровский край, РФП групп обещали построить крупный лесоперерабатывающий комплекс по производству лущеного шпона с общим объемом 300 тыс. куб. м, пиломатериалов объемом 230 тыс. куб. м, плит МДФ - 300 тыс. куб. м в год в г. Амурске и технологической щепы - 750 тыс. тонн в год в пос. Ванино. Именно эти показатели легли в основу приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, под них был выделен лесфонд 2,4 млн куб м в год, который РФП групп использовала на льготных условиях.



Реализация в Хабаровском крае приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов показала проблемы, связанные с недооценкой объективных рисков, с пробелами в законодательстве, а также во взаимоотношениях инвесторов с органами исполнительной власти в период их реализации.



В 2019 году за срыв сроков реализации строительства завода поплатилась «Азия лес», Римбунан Хиджау согласно отчетности, хоть и завершил свой проект, но так и не вышел на производство плит МДФ. Проект «Дальлеспрома» - «Амурского ДОК» РФП групп звучит как успешный, сроки реализации предполагались 2009 – 20012 годы, фактически только в 2021 году он готовиться к завершению. Это стало возможным, потому что распоряжениями правительства края в него вносились изменения в октябре 2013 г., в марте 2016 г., в октябре 2017 г.А вот ход реализации и внесение изменений в проект при тщательном рассмотрении показывает, что изменения него вносились с нарушением законодательства в области освоения лесов.



Проект ОАО "Дальлеспрома" включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в сентябре 2009 г. Первоначально выделенный лесной участок составил 2 миллиона 388 тысяч гектар с ежегодным правом рубки 2 миллиона 133 тысячи кубометров. На период окупаемости, т. е. 10 лет была предоставлена льгота – снижение ставки лесных платежей в 2 раза, которые составили 27 миллионов 875 тысяч рублей в год. Предполагалось, что создание производств с выходом на проектную мощность по лущеному шпону, пиломатериалам и щепе будет в 2012 году, а плит МДФ - в 2013 году.



В 2012 году выхода на проектную мощность ни производства шпона, ни производства пиломатериалов в г. Амурске, ни производства технологической щепы в пос. Ванино не было обеспечено. Работы по строительству мощностей по производству плит МДФ и технологической щепы, которые в соответствии с графиком реализации проекта должны были начаться во II квартале 2010 года, а завершены во II квартале 2012 года, вообще не производились. Тем не менее, распоряжением правительства Хабаровского края №796-рп от 22.10.2013 г. утверждается заявка на внесение изменений в проект. Изменениями перенесен срок выхода на проектную мощность: шпон - на 2014 - 2015 годы, пиломатериал - на 2016 год. Производство плит МДФ и технологической щепы вообще были исключены из проекта. Включили же в проект реконструкцию мощностей по производству 50 тыс. куб м ДСП(ЛДСП) с выходом на проектную мощность в 2016 году.



Есть такой Порядок внесения изменений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, утвержденный Минпромторга России 16 декабря 2011 года №1755. Пункт 8 этого Порядка гласит, что основаниями для отказа в согласовании и утверждении изменений реализации инвестиционного проекта являются изменения, ухудшающие первоначальные технико-экономические показатели ПИП.



Исключение из проекта мощностей по производству 300 тыс. куб м плит МДФ и 750 тыс. тонн технологической щепы взамен на производство 50 тыс. куб м ДСП(ЛДСП), по мнению экспертов, значительно сокращает объём выпуска готовой продукции, уменьшает годовой объем выручки, а, следовательно, увеличивает сроки окупаемости проекта, что является явным ухудшением технико-экономических показателей проекта. Кроме того, исключаются как раз те мощности, которые должны были перерабатывать древесные отходы, а производство 300 тыс. куб м шпона и 230 тыс. куб м пиломатериалов генерирует в год более 1 миллиона насыпных кубометров древесных отходов, куда их предполагалось на том этапе рассмотрения изменений деть? А значит тоже значительно ухудшает технико-экономические показатели проекта.



При этом, непонятно, почему при значительном уменьшении объемов выпускаемой продукции не уменьшили выделенный лесной фонд и РФП групп продолжало получать 50% льготу на весь первоначальный объем расчетной лесосеки. Каким образом, был составлен баланс, ведь очевидно, что для производства только 300 тыс. куб м шпона и 230 тыс. куб м пиломатериалов расчетная лесосека в объеме 2 миллиона 133 тысячи кубометров в год явна завышена.



Но и в 2015 году ОАО «Дальлеспром» не обеспечил выход на проектную мощность производство шпона, а правительство края в 2016 году согласовывает очередную заявку на внесение изменений в проект. И опять согласовывается перенос сроков выхода на проектную мощность: шпон - на 2016 год, пиломатериал - на 2018 год. Теперь уже из проекта исключается реконструкция мощностей по производству 50 тыс. куб м в год ДСП(ЛДСП). Правда добавляется создание производственных мощностей по выпуску 100 тыс. тонн топливных гранул с выходом на проектную мощность - I-IV кв 2018 года. При данных изменениях из проекта исключили лесные участки в размере ежегодного отпуска 209 тыс. куб м в год.



Эти изменения внесены так же с грубейшим нарушением Порядка внесения изменений в ПИП. Потому что основаниями для отказа в согласовании и утверждении заявки является наличие оснований для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, представленных в целях реализации ПИП, а именно, нарушения арендатором графика реализации проекта более чем на 1 год.



Речь идет о реконструкции мощностей по производству 50 тыс. куб. метров плит ДСП(ЛДСП)том. Работы по реконструкции в соответствие с утвержденным правительством края графиком должны были проведены с 2013 года по II квартал 2015 г. Такие работы ни в 2013 г., ни в 2014 г. вообще не производились.



Не ясно почему из проекта исключили именно 209 тыс. куб м расчетной лесосеки, на которой 6,5 лет велась заготовка и экспорт круглого леса, а лесные платежи уплачивались со льготой 50%. Каким образом был составлен сырьевой баланс?



Почему в 2016 году вместо утверждения заявки о внесении изменений в ПИП, не инициирована процедура расторжения договоров аренды участков лесного фонда.

Вместо этого, правительство края уже в 2017 году вносит в проект изменения по переносу сроков выхода на проектную мощность по шпону на 2020 год, по пиломатериалу и пеллетам на 2022 год. Также, что вообще странно, из проекта исключаются лесные участки с расчетной лесосекой 624 тыс. куб м в год, при этом добавляются лесные участки с расчетной лесосекой 1 миллион 111 тыс. куб м в год.



Почему исключили из проекта лесные участки с расчетной лесосекой 624 тыс. куб м в год, по которым 8 лет заготавливали и отгружали круглый лес и получали льготу 50%, а затем добавили лесные участки с расчетной лесосекой 1 млн. 111 тыс. куб м в год и на этот объем на очередные 10 лет получена 50% льгота.



Обращает на себя внимание тот факт, что в 2009 г. при расчетной лесосеке 2 миллиона 133 тыс. куб м в год лесные платежи с учетом 50% льготы составляли 27 миллионов 75 тысяч рублей в год, а в 2017 году при расчётной лесосеке 2 миллиона 411 тыс. куб м в год с учетом той же льготы лесные платежи составили всего 11 миллионов 403 тыс. рублей в год. Для остальных лесопользователей ставка платы за единицу лесных ресурсов с 2009 по 2017 годы выросла в несколько раз.



По нашему мнению, и в 2017 году были все основания для отказа во внесении изменений в ПИП. Вместо этого в результате этих исключений/включений лесных участков в Проект РФП групп дополнительно добавлено 487 тыс. куб м расчетной лесосеки на фоне снижения основных производственных показателей.



А в июле 2021 года и вовсе правительство Хабаровского края издает распоряжение о завершении ПИП. Фактически только название проекта напоминает о первоначальной концепции создания лесоперерабатывающий производственных мощностей.



Почему принято такое решение в 2021 году если график реализации предусматривает этапы со сроком реализации в 2022 году. Ведь на момент завершения проекта выхода на проектную мощность производства пиломатериалов и пеллет в 2021 году не обеспечено, так же, как и выхода на проектную мощность в 2020 году производства шпона. Что делать с этими основаниями, которые также применимы для досрочного расторжения договоров аренды участков лесного фонда и исключением проекта из перечня ПИП?



Причем для отказа во внесении изменений были и другие основания - нарушение РФП групп условий договоров аренды лесных участков, выделенных для реализации ПИП. На протяжении с 2009 по 2017 годы согласно данным арбитражной картотеки Арбитражного суда Хабаровского края неоднократно РФП групп допускало нарушение условий договора аренды лесных участков, выражавшееся в невыполнении лесохозяйственных работ, а именно невыполнение объемов посадок, содействие естественному возобновлению, сдачи семян и других работ.



Все это даёт основания полагать, что РФП групп, пользуется отдельным статусом, на который нормы законодательства не распространяются.



В результате, что имеем по данному проекту: фактически производственные показатели не достигнуты более чем за 10 лет, первоначальная концепция проекта вообще «канула в лето» и достигнута уже никогда не будет, а именно производство плит МДФ и технологической щепы. При этом расчетная лесосека приросла на 487 тыс. куб м и полностью сохранена за РФП групп. По оценке экспертов, для мощностей построенного завода в Амурске она значительно завышена. Все это время основной объём заготовленного круглого леса экспортировался в Китай.



Для РФП Групп сохранение лесного фонда - это большое преимущество в сделке с японским инвестором, потому что их интересует в большей степени именно лесфонд. И очень интересно: будет ли хозяином самого большого в Хабаровском крае лесфонда японская компания? И как сам японский инвестор оценивает риски приобретения лесных участков, полученных с такими нарушениями российского законодательства?





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