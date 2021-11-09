Источник РБК: в профильных ведомствах обсуждают технические возможности ввода QR-кодов в самолетах и поездах

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9 ноября 2021, 19:12 Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В транспортных компаниях и профильных министерствах обсуждается техническая возможность запуска проверки QR-кодов у пассажиров самолетов и поездов. Решение о внедрении системы будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Во вторник, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не обсуждается введение QR-кодов на транспорте, поскольку это прерогатива оперштаба.

Как стало известно РБК из источников в транспортной отрасли и правительстве, в настоящий момент прорабатываются лишь технические возможности введения системы COVID-free на транспорте, чтобы она была готова к запуску при ухудшении эпидемиологической ситуации.

«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений планируют закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — сообщил источник РБК в транспортной отрасли.

По словам другого источника, рассматривается несколько сценариев возможного использования QR-кодов на транспорте. Один из них предусматривает постепенный ввод на разных видах транспорта и может стартовать с авиаперевозок сразу после новогодних праздников.

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