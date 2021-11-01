Власти всех регионов РФ объявили о введении системы QR-кодов

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1 ноября 2021, 22:26 Источник: ТАСС

QR-код, pixabay.com

Власти всех 85 регионов Российской Федерации объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на заявления региональных властей.

Согласно последним данным ТАСС, в семи регионах РФ данная мера еще не вступила в силу – она начнет работать до середины декабря текущего года.

Напомним, ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сворачивается работа блокпостов по проверке QR-кодов при въезде и выезде. Согласно последним данным, их цель достигнута – туристический поток снизился.

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