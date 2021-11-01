Аргументы Недели Общество 13+

Власти всех регионов РФ объявили о введении системы QR-кодов

, 22:26 Источник: ТАСС

Власти всех регионов РФ объявили о введении системы QR-кодов
QR-код, pixabay.com

Власти всех 85 регионов Российской Федерации объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на заявления региональных властей.

Согласно последним данным ТАСС, в семи регионах РФ данная мера еще не вступила в силу – она начнет работать до середины декабря текущего года.

Напомним, ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сворачивается работа блокпостов по проверке QR-кодов при въезде и выезде. Согласно последним данным, их цель достигнута – туристический поток снизился.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Глава «Нафтогаза» Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» России и Украины из-за «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза» Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» России и Украины из-за «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» Москвы и Киева из-за газопровода «Северный поток — 2». По данному вопросу Витренко высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью