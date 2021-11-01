В Севастополе сегодня прекращают работу блокпосты по проверке QR-кодов

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2021, 18:26 Источник: ТАСС

Севастополь, pixabay.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сворачивается работа блокпостов по проверке QR-кодов при въезде и выезде. Согласно последним данным, туристический поток снизился.

Ранее предполагалось, что блокпосты на въезде в Севастополь будут функционировать в течение всего периода нерабочих дней – до 7 ноября.

Михаил Развожаев в рамках заседания правительства отметил, что посты полноценно отработали и достигли необходимого эффекта - снижения туристического потока в город. В настоящий момент они в большей мере доставляют неудобства севастопольцам. Именно поэтому губернатор предложил сегодня завершить работу блокпостов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости