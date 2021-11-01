На въезде в Севастополь блокируют машины и автобусы, если у пассажиров нет QR-кодов или ПЦР-тестов

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1 ноября 2021, 12:50 Источник: Аргументы недели-Крым

Второй день работают блокпосты, ограничивающие въезд и выезд из города. На ж/д вокзале люди сутками ждут поездов обратно.

Сегодня стало известно, что в Севастополь за первый день не пустили более сотни машин и два экскурсионных автобуса – у водителей и пассажиров не было ни ПЦР-тестов, ни QR-кодов. Отмечается – сегодня транспорта, движущегося в город гораздо меньше, чем в первый день работы блокпостов.

На городском железнодорожном вокзале в обратный путь были отправлены несколько пассажиров с местных электропоездов и туристы с материка. Последним пришлось покупать билеты обратно на рейсы, отправляющиеся через сутки и более – ожидать отъезда им приходится в спартанских условиях вокзала.

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