Индекс гендерного неравенства: деньги - мужчинам, обязанности - женщинам

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9 ноября 2021, 18:48 Источник: Новая газета

Экономическое неравенство между мужчинами и женщинами существует. Это не вопрос точки зрения, это установленный факт. О гендерной разнице в зарплатах «в экономически развитых странах» упоминал Владимир Путин в своем выступлении на недавно завершившемся Евразийском женском форуме. Однако президент ничего не сказал о дискриминационных практиках, которые сегодня существуют в нашей стране.



Различие в заработной плате мужчин и женщин — это самый яркий показатель гендерного неравенства и постоянно отслеживаемый как на государственном уровне, так и международными организациями.



Когда в прошлом году российское правительство отчитывалось перед Организацией Объединенных Наций по поводу выполнения целей устойчивого развития, там упоминалось различие по зарплатам как один из видов неравенства. То есть это признается даже на уровне правительственных документов.



Существуют индексы гендерного неравенства. Свои расчеты проводит Организация Объединенных Наций и Всемирный экономический форум. И тот факт, что ВЭФ заинтересовался гендерными проблемами, говорит о том, что эти проблемы касаются не только женщин, что равенство — это экономическая необходимость.



По версии Росстата, актуальная разница в зарплатах — 28,9%, но Давос сосчитал 29,2%.



Если женщинам недоплачивали на работе, то и пенсия у них будет ниже. Это еще один важный фактор экономического гендерного неравенства.



О гендерном разрыве пенсий говорят и пишут реже, поскольку эта разница меньше, чем по зарплате, — около 10%. Это связано с тем, что значительная доля пенсионеров с 2009 года получает социальные надбавки, которые дотягивают пенсию до прожиточного минимума пенсионера и этим уравнивают пенсии женщин и мужчин. Однако пенсионный разрыв вносит значительный вклад в экономическое гендерное неравенство, поскольку, по данным Пенсионного фонда, в России женщин пожилого возраста в два раза больше, чем мужчин: 28,6 млн человек против 14,3 млн.



В стране много миллиардеров и почти все они мужчины, или из-за того, что у женщин в принципе меньше доступа к способам получения дохода не через зарплату. Среди руководителей крупнейших компаний в России женщин всего 6,5%. В новом парламенте женщины занимают 16%. И естественно, им достаются крошки этого пирога. А делят его мужчины.



Среди руководителей преобладают мужчины. Хотя женщины в России более образованы. И среди специалистов высшего уровня они преобладают (их 70%), в начальники и руководители женщины не проходят — на этих должностях 60% мужчин. Эта грань между высокой квалификацией и доступом к статусу руководителя — это и есть стеклянный потолок. Достичь высокого уровня квалификации женщинам удается, а пройти на руководящую должность, то есть на вершину этой пирамиды власти, влияния, а соответственно и денег, — нет.



Занятость домашним трудом ограничивает возможности женщин в их карьерных устремлениях вне дома в экономической сфере. Репродуктивные различия между мужчинами и женщинами — это природа заложила, а вот то, кто будет мыть посуду, природа не решала. Она не дала женщинам дополнительные руки, чтобы готовить еду, стирать и т.д. Но у нас считается, что домашний труд — это женский труд. Так исторически сложилось. Когда-то женщины не были допущены в сферу труда вне дома, они были, как у нас любят говорить, «хранительницами очага», а мужчины на мамонтов охотились. И то, что женщина занята домашним трудом, отбирает у нее много сил, времени и влияет на ее восприятие как работника.





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