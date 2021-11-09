Сенатор Рязанский сообщил, кто из пожилых россиян вправе рассчитывать на «двойные» пенсии

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9 ноября 2021, 16:56

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В ноябре часть российских пенсионеров могут рассчитывать на получение 12 тысяч рублей — их получат только те граждане, у которых установлена инвалидность. При этом, не понадобится писать заявление, оформлять какие-либо документы, деньги начислят автоматически.

При этом, это не первое нововведение, которое вступит в силу. Так, по словам председателя союза пенсионеров России, сенатора Совета Федерации Валерия Рязанского, есть ещё одна категория граждан, которая также может рассчитывать на получение солидной суммы. Общественная служба новостей узнала, кто из пенсионеров сможет получить 200% пенсию и при каких условиях.

Если исполнилось гражданину 80 лет — ему положено выплатить ещё 100% базовой части пенсии.

Как объяснил сенатор Рязанский, это не раздача дополнительных премиальных или разовых выплат, а норма закона.

По закону положено при исполнении россиянину 80 лет выплатить ещё 100% базовой части пенсии. Если кому-то еще не исполнилось 80 лет, то он получит свою обычную пенсию.

Рязанский отметил, что все хотят, чтобы пенсии были больше. Сейчас чётко исполняется законодательство. Все дополнительные выплаты зависят от наличия ресурсов в Пенсионном фонде России или у государства.

Некоторые категории российских пенсионеров имеют право на ежемесячные выплаты в настоящее время размером в 10 022 рубля.

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