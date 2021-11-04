В ПФР объяснили, как пенсионер может оформить получение ежемесячной доплаты

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4 ноября 2021, 10:35 Источник: Экономика сегодня

Natalya Loginova/Russian Look

Некоторые категории российских пенсионеров имеют право на ежемесячные выплаты в настоящее время размером в 10 022 рубля. В Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, что этот вид государственной поддержки граждан предназначается для неработающих пенсионеров, в случае, когда уровень их дохода не достигает прожиточного минимума в отдельно взятом субъекте РФ.

Доплата пенсионеру может быть учреждена как на региональном, так и на федеральном уровне. При этом размер пенсии увеличивается и сравнивается с величиной прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум в России сейчас составляет 10 022 рубля.

Для получения этой выплаты пенсионеру следует обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда или же обратиться за помощью к социальным работникам,- сообщает ФБА "Экономика сегодня".

В ПФР объясняют, что федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами фрнда и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины его прожиточного минимума, установленной в регионе проживания, которая, соответственно, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

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