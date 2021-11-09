В Сочи объявили штормовое предупреждение до среды

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9 ноября 2021, 14:23 Источник: Официальный портал города-курорта Сочи

дождь в Сочи, Victor Klyushkin/Russian Look

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра до среды, 10 ноября. Соответствующую информацию предоставили во вторник днем сотрудники пресс-службы городской администрации.

Согласно прогнозам синоптиков, ночью и утром в среду на территории Сочи усилится юго-восточный ветер, впоследствии он будет переходить на северный и северо-западный с порывами до 17-22 метров в секунду, а в Лазаревском районе – до 22-27 метров в секунду.

В предгорной местности не исключаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

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