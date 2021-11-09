В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

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9 ноября 2021, 08:00 Источник: Гидрометцентр

осень в Москве, Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Эти данные содержатся в прогностической карте, подготовленной метеорологами.

Согласно последней информации, синоптики предупредили, что погода в столичном регионе в ближайшие дни будет потенциально опасной.

В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение из-за гололедицы будет действовать в Москве с 4.00 вторника, 9 ноября, до 4.00 четверга, 11 ноября. На территории Московской области "желтый" уровень опасности сохранится с 1.00 вторника до 1.00 четверга.

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