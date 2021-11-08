В МЧС предупредили москвичей о похолодании и гололедице в ночь на вторник

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8 ноября 2021, 16:02 Источник: ГУМЧС России по г. Москве

гололедица, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники МЧС предупредили москвичей и гостей города о дожде, снеге, порывистом ветре, а также об отрицательных температурах в столице грядущей ночью, а также о дальнейшем похолодании во вторник.

В МЧС уточнили, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября в Москве ожидаются дождь, мокрый снег, снег, гололедица. Кроме того, в столице России усилится ветер – его порывы будут достигать 17 метров в секунду. В ночное время будет переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений.

Во вторник, 9 ноября, в городе произойдет дальнейшее понижение температуры воздуха, местами возникнет сильная гололедица.

Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров.

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