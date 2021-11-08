В МЧС предупредили москвичей о похолодании и гололедице в ночь на вторник

Сотрудники МЧС предупредили москвичей и гостей города о дожде, снеге, порывистом ветре, а также об отрицательных температурах в столице грядущей ночью, а также о дальнейшем похолодании во вторник.
В МЧС уточнили, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября в Москве ожидаются дождь, мокрый снег, снег, гололедица. Кроме того, в столице России усилится ветер – его порывы будут достигать 17 метров в секунду. В ночное время будет переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений.
Во вторник, 9 ноября, в городе произойдет дальнейшее понижение температуры воздуха, местами возникнет сильная гололедица.
Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.