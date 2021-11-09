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9 ноября 2021, 13:10 Источник: РИА "Новости"

рубли, Natalya Loginova/Russian Look

С 2023 года пенсии по потере кормильца в России будут назначаться беззаявительно. Соответствующую информацию предоставили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве уточнили, что страховые пенсии по случаю потери кормильца и соцпенсии по случаю потери кормильца детям, которые не достигли совершеннолетия, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего на базе сведений Пенсионного фонда и единого госреестра ЗАГС.

Подчеркивается, что гражданам не потребуется подавать какое-либо заявление для получения таких пенсий.

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