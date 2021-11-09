В ПФР назвали причины для приостановки выплаты пенсий

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9 ноября 2021, 09:47

фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде России предупредили, что некоторым россиянам могут приостановить выплату пенсий. Есть четыре причины, которые могут послужить основанием для прекращения получения пенсии. В ПФР пояснили, что начисление пенсии прекращается, если гражданин не получает положенную выплату в течение шести месяцев.

Начисление выплаты может быть отменено, если имеющий инвалидность человек вовремя не подтвердит основание для получения пенсии - инвалидность.

Выплата пенсии может быть приостановлена из-за окончания у гражданина срока действия вида на жительство. При этом без выплаты могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства.

В ПФР отметили, что пенсия по потере кормильца перестает выплачиваться на молодого человека после 18 лет. Но если получатель учится очно в колледже или вузе, выплату пенсии ему положено продлить до 23 лет. Главное, не забывать в установленные сроки предоставлять необходимые документы.

Во всех четырех указанных выше ситуациях выплата пенсии приостанавливается на полгода,- сообщает "МК". За это время гражданину необходимо предоставить в ПФР подтверждающие документы, и выплаты возобновятся.

Некоторые категории российских пенсионеров имеют право на ежемесячные выплаты в настоящее время размером в 10 022 рубля.

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