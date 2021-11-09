В Росгвардии рассказали о погибшем в Петербурге подполковнике полиции Евгении Захарове

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9 ноября 2021, 12:03 Источник: Росгвардия

Евгений Захаров, фото с сайта Росгвардии

В Росгвардии рассказали о погибшем в ходе спецоперации во вторник, 9 ноября, в Санкт-Петербурге подполковнике полиции Евгении Михайловиче Захарове. Командование Северо-Западного округа Росгвардии сообщило, что Евгений Захаров погиб утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников.

Захаров - сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции.

Его коллеги подчеркнули, что в сложной ситуации Захаров проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу.

Евгений Захаров - уроженец города Ковдор Мурманской области. Он проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» с 2016 года, ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции.

У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей.

Командование и сослуживцы выразили соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая поддержка.

В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации по задержанию подозреваемых в мошенничестве.

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