Сотрудник СОБР, подполковник погиб в Петербурге в ходе спецоперации по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве

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9 ноября 2021, 11:47 Источник: Фонтанка.ру

фото с сайта rosguard.gov.ru

В Петербурге во вторник утром сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР), подполковник Евгений Захаров погиб в ходе спецоперации по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве. Захарову было 48 лет. У него остались трое детей.

О гибели оперуполномоченного СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии по Петербургу и области передает «Пятый канал».

По данным петербургских СМИ, СОБР принимал участие в специальной операции по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве, которые обманывали петербуржцев, якобы попавшим в беду, в том числе в ДТП.

Инцидент произошел в 8 утра на Пулковском шоссе, 52. Один из подозреваемых дежурил у дома в автомобиле «Фиат Дукато». Он сбил силовика и переехал мужчину на машине. Евгений Захаров скончался на месте от полученных травм.

Злоумышленника-водителя задержали через час на АЗС в районе Мурино,- сообщает «Фонтанка.ру».

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