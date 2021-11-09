В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки – 1 211
9 ноября 2021, 11:52
В России обновлен максимум по числу летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки. Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие 24 часа в стране скончались 1 211 пациентов.
В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа сообщили во вторник, 9 ноября, что, в частности, за прошедшие сутки в Москве скончались 95 пациентов, в Санкт-Петербурге — 88, в Краснодарском крае — 47, на Ставрополье — 42, а в Пермском крае — 40. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 249 215 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировали 39 160 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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