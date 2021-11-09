В России выявили минимальный за неделю суточный прирост случаев заражения коронавирусом – 39 160
9 ноября 2021, 11:41
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 39 160 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последним данным оперштаба, этот показатель стал минимальным в стране за минувшую неделю.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, новые случаи заражения за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 200 (8,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 8 873 655 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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