Инфекционист Чуланов заявил, что более одного миллиона человек с COVID-19 в РФ сейчас находятся на лечении

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9 ноября 2021, 11:18 Источник: РИА "Новости"

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов заявил, что в настоящий момент более одного миллиона человек с COVID-19 в стране находятся на лечении.

Владимир Чуланов подчеркнул, что к настоящему моменту на территории Российской Федерации развернуто более 300 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом нового типа. По словам инфекциониста, во вторую волну пандемии данный показатель достигал максимум 270 тысяч.

Чуланов уточнил, что в России сейчас амбулаторно лечатся более одного миллиона человек одновременно, в стационарах находятся свыше 250 тысяч пациентов.

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