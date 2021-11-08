Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в понедельник, 8 ноября, что общими усилиями в городе к настоящему моменту удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса нового типа.
Александр Беглов подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина объявить период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дало возможность нормализовать обстановку в Санкт-Петербурге, а также обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования.
По словам губернатора Северной столицы, ключевой задачей являлся разрыв вероятных цепочек заражения, а также избежание рисков распространения коронавирусной инфекции из других регионов РФ и зарубежья, сохранение объемов оказания плановой медицинской помощи и предоставление жителям Петербурга больше времени и возможностей для вакцинации.
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