В Крыму впервые с начала пандемии выявили более 800 заболевших COVID-19 за сутки

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9 ноября 2021, 11:26 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

За минувшие сутки впервые с начала пандемии в Крыму выявили более 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили во вторник в минздраве республики.

Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 на территории республики начал ежедневно обновляться со 2 октября.

За понедельник, 8 ноября, в Крыму выявили 803 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа выздоровели 756 человек.

Общее число заболевших с начала пандемии на полуострове к настоящему моменту превысило 103,6 тысячи, выздоровели 91 356 человек. Жертвами COVID-19 стали 3 159 человек.

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