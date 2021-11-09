Вероника Скворцова сообщила о завершении в России второй фазы клинических испытаний лекарства от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2021, 11:11 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В России завершается вторая фаза клинических испытаний препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 «Мир-19». О препарате рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

По данным Скворцовой, лекарство «Мир-19», разрабатываемое от инфекции нового типа, это этиотропный противовирусный препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Глава ФМБА раскрыла, что сейчас лекарство завершает вторую фазу клинических исследований, - передает ТАСС.

На днях фармацевтическая компания Pfizer сделала заявление о том, что препарат от коронавируса PAXLOVID эффективен на 89 процентов. В Pfizer сообщили, что результаты клинических испытаний показали - сокращение госпитализаций или смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, наблюдалось у пациентов, получавших лечение в течение пяти дней с момента возникновения симптомов, - сообщает URA.RU.

В Великобритании препарат молнупиравир одобрен для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 пациентам с неосложнённым течением заболевания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости