Глава британского минздрава сообщил об одобрении в Великобритании молнупиравира для лечения COVID-19

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4 ноября 2021, 16:25

фото: pixabay.com

В Великобритании препарат молнупиравир одобрен для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 пациентам с неосложнённым течением заболевания. Глава британского министерства здравоохранения Саджид Джавид заявил, что «Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома для лечения коронавирусной инфекции нового типа и назвал это событие «историческим для страны».

В сообщении агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) говорится, что лекарственный препарат молнупиравир «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением коронавируса, обладающих риском развития серьёзного заболевания», - передаёт RT.

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